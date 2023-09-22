Журналист высказался о статусе Эйтона после новости о возможном обмене Лилларда в «Финикс»

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Финикс Санз» Жеральд Бурге в своём последнем материале на портале GoPHNX рассказал, что центровой «Финикса» Деандре Эйтон является объектом обсуждений по поводу возможного обмена.

«Санз» не пытались обменивать Деандре Эйтона так активно, но они прислушивались к предложениям. Никто не будет винить «Финикс», если в клубе решат начать сезон с Эйтоном в качестве основного центрового, но переговоры [по обмену Эйтона] между «Санз», «Блэйзерс» и «Хит» активизировались за последний день или около того», — сказано в статье.

В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 9,7 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 55, штрафных — 52,2.