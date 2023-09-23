Чирлидерши прятались за пиджаками, Карасёв положил данк. Лучшие фото Суперкубка ЕЛ ВТБ

22 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоялся четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Бешикташ». Матч завершился победой «Зенита» со счётом 72:69. Во втором четвертьфинале казанский УНИКС встречался с нижегородским «Пари Нижний Новгород». Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 86:82.

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги игры с казанским УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Наша главная цель на эту игру была сделать выводы из предыдущих поражений, исправить свои ошибки и сделать шаг вперёд. Совсем недавно к нам пришёл новый игрок, и прошедшую неделю мы потратили на то, чтобы встроить его в игру. Есть вероятность, что завтра он сыграет», – приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода» в социальных сетях.

Лучшие кадры с матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.