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Чирлидерши прятались за пиджаками, Карасёв положил данк. Лучшие фото Суперкубка ЕЛ ВТБ

Чирлидерши прятались за пиджаками, Карасёв положил данк. Лучшие фото Суперкубка ЕЛ ВТБ
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22 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоялся четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Бешикташ». Матч завершился победой «Зенита» со счётом 72:69. Во втором четвертьфинале казанский УНИКС встречался с нижегородским «Пари Нижний Новгород». Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 86:82.

Суперкубок ЕЛ ВТБ. Календарь
Суперкубок ЕЛ ВТБ. Турнирная таблица
Анонс матчей:
Суперкубок: ЦСКА, «Зенит», «Локо», МБА, УНИКС и «Пари НН» против турецких клубов
Суперкубок: ЦСКА, «Зенит», «Локо», МБА, УНИКС и «Пари НН» против турецких клубов

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги игры с казанским УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Наша главная цель на эту игру была сделать выводы из предыдущих поражений, исправить свои ошибки и сделать шаг вперёд. Совсем недавно к нам пришёл новый игрок, и прошедшую неделю мы потратили на то, чтобы встроить его в игру. Есть вероятность, что завтра он сыграет», – приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода» в социальных сетях.

Лучшие кадры с матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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