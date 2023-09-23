Главный тренер «Барсы» Гримау рассказал, об адаптации бывшего игрока НБА Паркера в команде

Новый главный тренер «Барселоны» Роджер Гримау, сменивший на посту Шарунаса Ясикявичюса, рассказал, как проходит адаптация в каталонском клубе бывшего игрока НБА Джабари Паркера.
«Я вижу, что он хорошо адаптируется. Ему пришлось сменить страну, континент, культуру, познакомиться с новыми товарищами по команде и найти другой стиль игры, отличающийся от НБА. Он делает постепенные шаги в процессе адаптации, которые немного замедляются из-за того, что он не участвует в турнирах. Тем не менее он игрок, стремящийся учиться и совершенствоваться ежедневно. Мы очень уверены, что он добьётся быстрого прогресса», – приводит слова Гримау AS.
Напомним, состав «Барселоны» перед началом сезона также пополнили Дарио Брисуэла, Хоэль Парра и Вилли Эрнангомес. В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в регулярном чемпионате Евролиги.
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