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Брайан Уиндхорст оценил актуальную заинтересованность «Майами» в Дэмьене Лилларде

Брайан Уиндхорст оценил актуальную заинтересованность «Майами» в Дэмьене Лилларде
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в очередной высказался по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».

«Я не думаю, что «Хит» вообще пытаются отчаянно выменять Дэмьена Лилларда. Они хотят его заполучить, но если это не произойдёт, то вряд ли это разрушит их сезон», — заявил Уиндхорст в эфире NBA Today.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Момент с Лиллардом:
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
Видео
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
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