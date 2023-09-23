Журналист назвал игрока «Торонто», которого пытался выменять «Финикс»

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Финикс Санз» Жеральд Бурге рассказал об интересе со стороны «Финикса» к лёгкому форварду «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби.

«О Джи Ануноби — ещё один игрок, которого «Санз» хотели бы заполучить, но его ценность намного выше, чем у Якоба Пёлтля. В начале лета «Рэпторс» получали предложения по обмену», — приводит слова Бурге GoPHNX.com.

Отметим, что Ануноби был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года под общим 23-м номером. Действующий контракт 26-летнего баскетболиста с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока — $ 19,92 млн).

В минувшем регулярном сезоне лёгкий форвард принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, пять подборов и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 38,7.