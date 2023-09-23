Слукас: меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», нежели фанаты «Пао»

Разыгрывающий Костас Слукас, который минувшим летом перешёл в «Панатинаикос» из «Олимпиакоса», рассказал об отношении к нему болельщиков во времена выступлений за турецкий «Фенербахче».

«Правда в том, что, приехав сюда в качестве соперника на турнир, фанаты «Панатинаикоса» аплодировали мне. Для меня это было странное чувство, поскольку к игрокам, которые переходят из одной команды в другую, обычно относятся по-разному.

Я сказал тогда, что фанаты «Панатинаикоса» признают не только мой вклад в баскетбол и мою страсть, но и тот факт, что я не провоцирую людей.

Когда я выступал за «Фенербахче», меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», чем «Панатинаикоса». Я уже получил много любви от болельщиков «Пао», и я жду, что они будут рядом с нами весь год», – приводит слова Слукаса Eurohoops.