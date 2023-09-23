Слукас: меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», нежели фанаты «Пао»

Разыгрывающий Костас Слукас, который минувшим летом перешёл в «Панатинаикос» из «Олимпиакоса», рассказал об отношении к нему болельщиков во времена выступлений за турецкий «Фенербахче».
«Правда в том, что, приехав сюда в качестве соперника на турнир, фанаты «Панатинаикоса» аплодировали мне. Для меня это было странное чувство, поскольку к игрокам, которые переходят из одной команды в другую, обычно относятся по-разному.
Я сказал тогда, что фанаты «Панатинаикоса» признают не только мой вклад в баскетбол и мою страсть, но и тот факт, что я не провоцирую людей.
Когда я выступал за «Фенербахче», меня больше освистывали болельщики «Олимпиакоса», чем «Панатинаикоса». Я уже получил много любви от болельщиков «Пао», и я жду, что они будут рядом с нами весь год», – приводит слова Слукаса Eurohoops.
- 23 сентября 2023
-
11:18
-
10:59
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
07:56
-
07:46
-
07:27
-
07:02
-
06:55
-
06:50
-
06:38
-
05:43
-
05:32
-
05:26
-
04:32
-
04:23
-
03:51
-
03:35
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
02:35
-
01:10
-
00:49
- 22 сентября 2023
-
23:55
-
23:04
-
22:28
-
21:49
-
21:41