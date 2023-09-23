Член Зала славы НБА Сэмпсон раскритиковал Аренаса после резких слов в адрес Оладжьювона

Звёздный центровой «Хьюстон Рокетс» и член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ральф Сэмпсон отреагировал на слова трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса в адрес чемпиона НБА Хакима Оладжьювона. Ранее Аренас раскритиковал Оладжьювона за платные индивидуальные тренировки.

«Гилберт, я в любой степени уважаю его игру, но когда ты пытаешься сравнить кого-то с Мечтой, Хакимом Оладжьювоном, большим человеком того времени, с тем набором навыков и работой ног, которые были у Хакима…

Аренасу нужно вернуться и посмотреть ещё какой-нибудь фильм, потому что я не думаю, что он действительно знает, о чём, чёрт возьми, говорит. Вы должны понимать, что сегодняшняя игра — это прежде всего работа ног», — приводит слова Сэмпсона Clutch Points.

Напомним, ранее сообщалось, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо проведёт совместную тренировку с легендарным баскетболистом. Оладжьювон также проводит занятия для других суперзвёздных игроков НБА. Аренасу не понравилось то, что Оладжьювон берёт за свои тренировки деньги. Называется сумма в районе $ 50 тыс.