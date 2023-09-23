Член Зала славы НБА Сэмпсон раскритиковал Аренаса после резких слов в адрес Оладжьювона

Звёздный центровой «Хьюстон Рокетс» и член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ральф Сэмпсон отреагировал на слова трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса в адрес чемпиона НБА Хакима Оладжьювона. Ранее Аренас раскритиковал Оладжьювона за платные индивидуальные тренировки.
«Гилберт, я в любой степени уважаю его игру, но когда ты пытаешься сравнить кого-то с Мечтой, Хакимом Оладжьювоном, большим человеком того времени, с тем набором навыков и работой ног, которые были у Хакима…
Аренасу нужно вернуться и посмотреть ещё какой-нибудь фильм, потому что я не думаю, что он действительно знает, о чём, чёрт возьми, говорит. Вы должны понимать, что сегодняшняя игра — это прежде всего работа ног», — приводит слова Сэмпсона Clutch Points.
Напомним, ранее сообщалось, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо проведёт совместную тренировку с легендарным баскетболистом. Оладжьювон также проводит занятия для других суперзвёздных игроков НБА. Аренасу не понравилось то, что Оладжьювон берёт за свои тренировки деньги. Называется сумма в районе $ 50 тыс.
- 23 сентября 2023
-
14:29
-
14:18
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
13:30
-
13:11
-
12:11
-
11:18
-
10:59
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
07:56
-
07:46
-
07:27
-
07:02
-
06:55
-
06:50
-
06:38
-
05:43
-
05:32
-
05:26
-
04:32
-
04:23
-
03:51
-
03:35
-
03:24
-
03:05
-
02:53