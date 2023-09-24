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Стал известен обменный пакет «Юты», который может предложить «Майами» за Тайлера Хирроу

Стал известен обменный пакет «Юты», который может предложить «Майами» за Тайлера Хирроу
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Руководство «Юты Джаз» готово предложить «Майами Хит» за атакующего защитника Тайлера Хирроу как минимум определённого игрока и драфт-пик. Отмечается, что интерес «Юты» к Хирроу сохраняется. Об этом сообщает Five Reasons Sports.

Напомним, Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в «Майами», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году под общим 13-м номером. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи за игру.

Бэм Адебайо оформил данк в отрыве после потери Тайлера Хирроу:

Действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 33 млн). Летом 2027 года Хирроу станет неограниченно свободным агентом. В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 27 млн.

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