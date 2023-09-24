Стал известен обменный пакет «Юты», который может предложить «Майами» за Тайлера Хирроу
Поделиться
Руководство «Юты Джаз» готово предложить «Майами Хит» за атакующего защитника Тайлера Хирроу как минимум определённого игрока и драфт-пик. Отмечается, что интерес «Юты» к Хирроу сохраняется. Об этом сообщает Five Reasons Sports.
Напомним, Тайлер Хирроу провёл всю карьеру в «Майами», будучи выбранным в первом раунде драфта НБА в 2019 году под общим 13-м номером. В регулярном сезоне-2022/2023 Хирроу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 передачи за игру.
Бэм Адебайо оформил данк в отрыве после потери Тайлера Хирроу:
Действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 33 млн). Летом 2027 года Хирроу станет неограниченно свободным агентом. В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 27 млн.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
10:26
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:21
-
07:07
-
06:44
-
05:55
-
05:41
-
04:33
-
03:26
-
02:57
-
01:21
-
00:30
- 23 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
21:13
-
20:08
-
19:53
-
19:06
-
18:20
-
18:12
-
17:49
-
16:48
-
16:17
-
16:00
-
15:51
-
15:19
-
14:29
-
14:18
-
13:58
-
13:47
-
13:38
Партнерский контент