«В этом бизнесе нет друзей». Хирроу отреагировал на возможный переход Лилларда в «Майами»

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в своих социальных сетях оставил сообщение, связанное с возможным обменом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в течение следующих 24 часов.

Публикация Талера Хирроу Фото: Социальные сети Тайлера Хирроу

«В этом бизнесе нет друзей», — написал Хирроу.

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».

Хирроу, в свою очередь, в прошлом сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.