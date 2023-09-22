«В этом бизнесе нет друзей». Хирроу отреагировал на возможный переход Лилларда в «Майами»

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в своих социальных сетях оставил сообщение, связанное с возможным обменом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в течение следующих 24 часов.
Публикация Талера Хирроу
Фото: Социальные сети Тайлера Хирроу
«В этом бизнесе нет друзей», — написал Хирроу.
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».
Хирроу, в свою очередь, в прошлом сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 20,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.
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