Баскетболист «Фенербахче» Мотли: сезон в «Локомотиве-Кубань» изменил мою жизнь

Бывший игрок «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», рассказал о времени, проведённом в составе команды из Краснодара.
«Изменилась ли игра «Локомотива» после моего ухода? Парни набираются опыта, и игра у «Локо» становится всё интереснее. Когда я выступал за вас, мы были самой молодой командой лиги — единственной, где 20-летние играли по 20 минут в важных матчах. А сейчас, когда многие легионеры покинули русский чемпионат, у местных ещё больше шансов. На Суперкубке «Локо» приходится обходиться без Барфорда — главного снайпера команды, и это даёт молодым возможность проявить себя. У ЦСКА выиграли красиво. Я горжусь парнями, но «Фенербахче» даст им большой бой.
«Локомотив-Кубань» — моя первая команда в Европе. Сезон в Краснодаре изменил мою жизнь, жизнь моей семьи. Поэтому «Локо» занимает в моём сердце гораздо больше места, чем кто-то может предположить. И сегодняшний матч для меня точно будет особенным. Я скучаю по краснодарским фанатам, передайте им, что я их люблю и буду очень рад увидеть сегодня вечером — я знаю, что их будет много на трибунах», — приводит слова Мотли пресс-служба «Локомотива-Кубань».
- 24 сентября 2023
-
15:02
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:14
-
12:51
-
12:10
-
11:43
-
11:05
-
11:02
-
10:26
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:21
-
07:07
-
06:44
-
05:55
-
05:41
-
04:33
-
03:26
-
02:57
-
01:21
-
00:30
- 23 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
21:13
-
20:08
-
19:53
-
19:06
-
18:20
-
18:12
-
17:49