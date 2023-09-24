Баскетболист «Фенербахче» Мотли: сезон в «Локомотиве-Кубань» изменил мою жизнь

Бывший игрок «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», рассказал о времени, проведённом в составе команды из Краснодара.

«Изменилась ли игра «Локомотива» после моего ухода? Парни набираются опыта, и игра у «Локо» становится всё интереснее. Когда я выступал за вас, мы были самой молодой командой лиги — единственной, где 20-летние играли по 20 минут в важных матчах. А сейчас, когда многие легионеры покинули русский чемпионат, у местных ещё больше шансов. На Суперкубке «Локо» приходится обходиться без Барфорда — главного снайпера команды, и это даёт молодым возможность проявить себя. У ЦСКА выиграли красиво. Я горжусь парнями, но «Фенербахче» даст им большой бой.

«Локомотив-Кубань» — моя первая команда в Европе. Сезон в Краснодаре изменил мою жизнь, жизнь моей семьи. Поэтому «Локо» занимает в моём сердце гораздо больше места, чем кто-то может предположить. И сегодняшний матч для меня точно будет особенным. Я скучаю по краснодарским фанатам, передайте им, что я их люблю и буду очень рад увидеть сегодня вечером — я знаю, что их будет много на трибунах», — приводит слова Мотли пресс-служба «Локомотива-Кубань».