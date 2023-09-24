Игрок сборной Германии Обст: НБА может называть себя как угодно, мы чемпионы мира

Баскетболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по баскетболу Андреас Обст прокомментировал тему с тем, кого же на самом деле стоит называть чемпионами мира.
«Сейчас я возвращаюсь к повседневной жизни благодаря тренировочному сбору с мюнхенской «Баварией», но просто говорить об этом — невероятное чувство. Это то, что я никогда не забуду, и мне даже понадобятся месяцы, чтобы осознать это (о победе на ЧМ-2023 – Прим. «Чемпионата»).
В НБА говорят, что они чемпионы мира, потому что там играют лучшие игроки мира, но они по-прежнему являются чемпионами национальной лиги, а мы в Германии — чемпионы чемпионата мира.
В НБА у них всегда было такое отношение, что они лучшие в чем-то, и вы, безусловно, можете охарактеризовать их множеством разных вещей. Забавно, что люди все еще говорят об этом. Они могут называть себя как угодно, суть от этого не меняется. Мы — чемпионы мира», – приводит слова Обста Eurohoops.
Напомним, ранее в СМИ обсуждалось, что обладатели титула в НБА по итогам сезона не могу называть себя чемпионами мира.
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