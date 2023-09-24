Тренер «Виртуса» Банки: команду необходимо перестраивать после ухода Теодосича

Новый главный тренер «Виртуса Болонья» Лука Банки, который сменил на посту прославленного специалиста Серджо Скариоло, прокомментировал свои первые часы после того, как стал тренером итальянской команды.

«Я ничего не представлял из того, что произойдёт, до того, как включил свой телефон. Дома моя семья отреагировала по-разному: от невероятного удивления до огромного удовлетворения.

Какие у меня были планы? Отдыхать и помогать по дому, поскольку я отсутствовал более двух месяцев. Мне кажется правильным уделять внимание тем, кто любит тебя и идёт на многие жертвы.

Я спал очень мало, чтобы воспользоваться каждым моментом и собрать как можно больше информации. Я знаю, насколько рисковал, но благодаря накопленному опыту я в состоянии справиться.

В национальной команде я учусь бороться со временем, нашим главным врагом. Сколько тренеров подолгу остаются на одной скамейке запасных? Однако в Болонье я работаю над уже сложившейся игровой структурой высочайшего уровня с очень опытными игроками, обладающими большим талантом. Это, например, такие парни, как Данстон и Шенгелия.

Я обнаружил, что команда неизбежно расстроена, но в то же время полна решимости доказать свою состоятельность. Я сразу же попросил о большой жертве, выиграем мы Суперкубок или нет. В любом случае после ухода Теодосича команду пришлось переформировать.

Я могу рассчитывать на харизму и опыт таких игроков, как (Дэниэл) Хэкетт, (Марко) Белинелли и (Алессандро) Пайола», – приводит слова Банки Corriere dello Sport.