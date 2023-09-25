Зубков поднимал Суперкубок ЕЛ ВТБ, Жбанову примеряли медали на глаза. Лучшие фото

24 сентября в Москве на «ВТБ Арене» завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 85:83.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу Суперкубка.

«Турнир удался, на мой взгляд. Очень интересные игры, команды перед сезоном показали уже не предсезонный, а соревновательный баскетбол. Уровень Суперкубка заставил их выкладываться, бороться с большим рвением, чем в обычных товарищеских матчах. Много эмоций, много энергии. Оборотная сторона, к сожалению, травмы армейцев: (Антона) Астапковича, (Ливио) Жан‑Шарля, ещё нескольких игроков. Но, сколь бы неприятными ни были эти моменты, они тоже показатель высокого статуса Суперкубка.

В этом году мы поменяли формат, говорят, что он удался. Теперь обсуждаем с клубами, не длинный ли турнир получился. Три игры за четыре дня у каждой команды. «Нижний Новгород», допустим, играл в субботу в два часа дня, а в воскресенье в 17:00 уже вышел биться за третье место. Но обратите внимание, какое сопротивление нижегородцы оказали «Фенербахче». Устали, но не сдались», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Лучшие кадры с финала Суперкубка Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.