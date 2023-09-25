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Зубков поднимал Суперкубок ЕЛ ВТБ, Жбанову примеряли медали на глаза. Лучшие фото

Зубков поднимал Суперкубок ЕЛ ВТБ, Жбанову примеряли медали на глаза. Лучшие фото
БК Зенит
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24 сентября в Москве на «ВТБ Арене» завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 85:83.

Итоги турнира:
«Зенит» стал двукратным обладателем Суперкубка! Обзор игрового дня
«Зенит» стал двукратным обладателем Суперкубка! Обзор игрового дня

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу Суперкубка.

«Турнир удался, на мой взгляд. Очень интересные игры, команды перед сезоном показали уже не предсезонный, а соревновательный баскетбол. Уровень Суперкубка заставил их выкладываться, бороться с большим рвением, чем в обычных товарищеских матчах. Много эмоций, много энергии. Оборотная сторона, к сожалению, травмы армейцев: (Антона) Астапковича, (Ливио) Жан‑Шарля, ещё нескольких игроков. Но, сколь бы неприятными ни были эти моменты, они тоже показатель высокого статуса Суперкубка.

В этом году мы поменяли формат, говорят, что он удался. Теперь обсуждаем с клубами, не длинный ли турнир получился. Три игры за четыре дня у каждой команды. «Нижний Новгород», допустим, играл в субботу в два часа дня, а в воскресенье в 17:00 уже вышел биться за третье место. Но обратите внимание, какое сопротивление нижегородцы оказали «Фенербахче». Устали, но не сдались», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Лучшие кадры с финала Суперкубка Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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