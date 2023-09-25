Марк Дэйгнолт оценил выступление Шея Гилджес-Александера на ЧМ-2023

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт дал комментарий по поводу выступления Шея Гилджес-Александера на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Мы всегда смотрим на наших ребят через призму развития. Каким бы хорошим и зрелым он ни был, он всё ещё молодой игрок и продолжает расти. Одна из важных вещей в развитии — это изменение контекста, изменение среды, а это была совершенно другая среда, чем та, в которой он играл раньше.

И это другой тип давления, с которым ты сталкиваешься, когда представляешь свою страну. Это другая игра, она называется по-другому, стили разные. У нас играло много ребят — Давис Бертанс, Лу Дорт, Шей, Джек Уайт и Джош Гидди. Это был очень ценный опыт для этих ребят», — приводит слова Дэйгнолта официальный сайт НБА.5204407