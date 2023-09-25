Марк Дэйгнолт оценил выступление Шея Гилджес-Александера на ЧМ-2023

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт дал комментарий по поводу выступления Шея Гилджес-Александера на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
«Мы всегда смотрим на наших ребят через призму развития. Каким бы хорошим и зрелым он ни был, он всё ещё молодой игрок и продолжает расти. Одна из важных вещей в развитии — это изменение контекста, изменение среды, а это была совершенно другая среда, чем та, в которой он играл раньше.
И это другой тип давления, с которым ты сталкиваешься, когда представляешь свою страну. Это другая игра, она называется по-другому, стили разные. У нас играло много ребят — Давис Бертанс, Лу Дорт, Шей, Джек Уайт и Джош Гидди. Это был очень ценный опыт для этих ребят», — приводит слова Дэйгнолта официальный сайт НБА.5204407
- 25 сентября 2023
-
10:38
-
10:25
-
10:18
-
10:00
-
09:47
-
08:43
-
07:31
-
06:09
-
05:38
-
04:35
-
03:47
-
02:41
-
01:04
-
00:16
- 24 сентября 2023
-
23:44
-
23:20
-
22:18
-
21:39
-
20:51
-
20:02
-
19:43
-
18:52
-
18:36
-
18:03
-
17:27
-
16:58
-
16:33
-
16:03
-
15:52
-
15:02
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:14
-
12:51