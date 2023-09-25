Димитрис Итудис: надеюсь, что российские команды вернутся в Еврокубки как можно раньше
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Главный тренер турецкого «Фенербахче» Димитрис Итудис рассказал, что он хотел бы, чтобы российские команды вернулись в Еврокубки.
«Мы были рады принять участие в Суперкубке и надеемся, что российские клубы вернутся в европейские турниры как можно раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять, и люди, которые вовлечены в спорт, должны иметь возможность соревноваться. Очень надеюсь, что ЦСКА рано, а не поздно вернётся в Евролигу. То же самое касается «Зенита», «Локо», УНИКСа», — приводит слова Итудиса ТАСС.
Многим болельщикам из России Итудис известен работой на посту главного тренера московского ЦСКА. В стане красно-синих он трудился с 2014 по 2022 год. Недавно он покинул пост главного тренера национальной команды Греции.
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