Эксперт объяснил, почему «Финикс» должен обменять Деандре Эйтона в «Шарлотт»

Североамериканский журналист и эксперт Энди Бэйли в своём материале на Bleacher Report выразил мнение, что руководству «Финикс Санз» следует задуматься об обмене центрового Деандре Эйтона в «Шарлотт Хорнетс».

«Благодаря положениям нового коллективного соглашения [между НБА и игроками] есть серьёзный стимул получить с Деандре Эйтона нескольких игроков, и «Хорнетс» должны быть заинтересованы в этом. «Шарлотт» уже много лет нужна стабильная пятёрка, хотя у них есть многообещающий Марк Уильямс.

Мы уже знаем, что Эйтон — это парень, набирающий около «20+10», который всего на три года старше Ламело Болла. Они вдвоём могли бы стать одним из лучших дуэтов лиги, а «шершни» получили бы возможность побороться за попадание в плей-офф уже в этом сезоне», — сказано в статье.