Карлайл рассказал, насколько Халибёртон важен для «Индианы»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался о влиянии Тайриза Халибёртона на команду.
«Вместе с Тайризом мы шли с рекордом 23-18. Потом в январе он выбыл, и без него мы показали результат 1-9.Это говорит о том, насколько он важен для нашей команды.
Он позволяет тем, кто рядом с ним, добиваться высокого уровня. Это одно из постоянных определений величия игроков НБА. Так что он очень особенный», — приводит слова Карлайла Fadeaway World.
Тайриз в минувшем сезоне добился права участия в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и делал 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.
Игрок был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибёртона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.
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