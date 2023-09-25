Айверсон отреагировал на слова Корвера о том, что Джей Ар Смит был его любимым тиммейтом

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон прокомментировал слова Кайла Корвера о том, что Джей Ар Смит был одним из его любимых партнеров по команде.

Айверсон играл вместе с Корвером в течение трёх полных сезонов — с 2003/2004 по 2005/2006 — в команде «Филадельфия Сиксерс».

«Как же я скучаю по этой парочке! Ничего, кроме любви», — написал Айверсон в социальной сети.

Напомним, Кайл Корвер провёл в НБА 17 сезонов. 42-летнему американцу принадлежит рекорд НБА по проценту реализации трёхочковых. За сезон-2009/2010 Кайл забил 53,6% бросков из-за дуги. За карьеру в НБА в целом Корвер реализовал 42,9% трёхочковых бросков. Баскетболист занимает четвёртое место в истории по количеству попаданий из-за дуги — 2450.