Каспер Уэйр прокомментировал уход Милутинова и Шведа из ЦСКА

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу ухода Николы Милутинова и Алексея Шведа из столичной команды.

«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведём матчей, тем лучше мы будем играть», — приводит слова Уэйра ТАСС.

Напомним, Швед и Милутинов покинули ЦСКА в это межсезонье. В прошлом сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, уступив в полуфинале «Локомотиву-Кубань».

На завершившемся вчера Суперкубке Единой лиги ВТБ ЦСКА занял лишь шестое место.