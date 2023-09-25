Каспер Уэйр прокомментировал уход Милутинова и Шведа из ЦСКА
Поделиться
Защитник ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу ухода Николы Милутинова и Алексея Шведа из столичной команды.
«Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведём матчей, тем лучше мы будем играть», — приводит слова Уэйра ТАСС.
Напомним, Швед и Милутинов покинули ЦСКА в это межсезонье. В прошлом сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, уступив в полуфинале «Локомотиву-Кубань».
На завершившемся вчера Суперкубке Единой лиги ВТБ ЦСКА занял лишь шестое место.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
13:52
-
13:39
-
13:29
-
12:58
-
12:54
-
11:59
-
11:55
-
11:33
-
11:20
-
10:38
-
10:25
-
10:18
-
10:00
-
09:47
-
08:43
-
07:31
-
06:09
-
05:38
-
04:35
-
03:47
-
02:41
-
01:04
-
00:16
- 24 сентября 2023
-
23:44
-
23:20
-
22:18
-
21:39
-
20:51
-
20:02
-
19:43
-
18:52
-
18:36
-
18:03
-
17:27
-
16:58
Партнерский контент