Окаро Уайт: мы приехали на Суперкубок без важных игроков, но были близки к победе

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт высказался после поражения от «Зенита» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Уайт попал в символическую сборную по итогам турнира.
«Всё было близко… Мы приехали на Суперкубок без важных игроков, ещё один выбыл по ходу финала, но всё равно сплотились и были очень близки к победе. Исход матча решили буквально отдельные эпизоды. Но мы бились! Мы здорово бились, и это даёт оптимизм перед началом сезона. Спасибо всем, кто болел за нас сегодня на трибунах. На каждом из матчей Суперкубка я прекрасно слышал, как поддерживают «Локо». Да, может, на нашем фан-секторе были местные ребята, но ведь есть и такие, которые ездят вслед за нами из Краснодара! Это круто, я очень это ценю. На всех сложных выездах мы всегда слышим поддержку – и это даёт нам сил», — приводит слова Уайта сайт краснодарского клуба.
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