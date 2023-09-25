Главный тренер «Локо»: горжусь тем, что наша молодёжь смогла затащить «Зенит» в концовку

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич заявил, что гордится своей командой, несмотря на поражение в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:85).

«Думаю, что мы выложились по максимуму, отдали все силы, что у нас были. Парни по-настоящему бились, и у нас был шанс выиграть. Я горжусь командой. Без Джейлена Бэрфорда, без Девона Акун-Пёрселла, который выбыл ещё в первой половине, наша молодёжь смогла переломить ход матча и затащить такую прекрасно укомплектованную команду, как «Зенит», в концовку, где всё решалось в последнем владении.

О чём разговаривал с судьёй после финальной сирены? Мы не забили, больше тут не о чем говорить.

Что случилось с Акун-Пёрселлом? Какая-то мышечная травма, точнее сейчас сказать не могу», — приводит слова Секулича сайт краснодарского клуба.