Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль: «Локо» оставил нам сообщение — они никогда не сдаются, но мы заслужили трофей

Паскуаль: «Локо» оставил нам сообщение — они никогда не сдаются, но мы заслужили трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль обратился к команде после победы в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. В решающем матче петербуржцы оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (85:83).

Мы победно завершили первый официальный турнир. Надеюсь, это поможет нам улучшить свою игру. Впереди ещё много работы. «Локо» оставил нам важное сообщение — они никогда не сдаются. Они всю игру преследовали нас, но в итоге очень усложнили нам жизнь. Да, им помогли наши ошибки, но они были готовы ими воспользоваться, так что в этом плане они преподали нам урок.

Они провели отличный турнир, но я действительно верю, что мы заслужили этот трофей. Идём дальше, давайте продолжать не останавливаясь. Сейчас у нас впереди несколько выходных, а после этого мы вновь будем готовиться», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
Главный тренер «Локо»: горжусь тем, что наша молодёжь смогла затащить «Зенит» в концовку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android