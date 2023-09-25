Паскуаль: «Локо» оставил нам сообщение — они никогда не сдаются, но мы заслужили трофей

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль обратился к команде после победы в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ. В решающем матче петербуржцы оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (85:83).
Мы победно завершили первый официальный турнир. Надеюсь, это поможет нам улучшить свою игру. Впереди ещё много работы. «Локо» оставил нам важное сообщение — они никогда не сдаются. Они всю игру преследовали нас, но в итоге очень усложнили нам жизнь. Да, им помогли наши ошибки, но они были готовы ими воспользоваться, так что в этом плане они преподали нам урок.
Они провели отличный турнир, но я действительно верю, что мы заслужили этот трофей. Идём дальше, давайте продолжать не останавливаясь. Сейчас у нас впереди несколько выходных, а после этого мы вновь будем готовиться», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
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