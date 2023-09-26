Трей Янг посетил концерт Дрейка

Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг побывал на концерте у знаменитого рэпера Дрейка.

Трей Янг побывал на концерте Дрейка:

Отметим, что 24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.

В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.

Ранее звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл совместную тренировку со своим братом Сетом, Треем Янгом и О Джи Ануноби в преддверии нового сезона НБА.