Трей Янг посетил концерт Дрейка
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг побывал на концерте у знаменитого рэпера Дрейка.
Трей Янг побывал на концерте Дрейка:
Отметим, что 24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.
В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.
Ранее звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл совместную тренировку со своим братом Сетом, Треем Янгом и О Джи Ануноби в преддверии нового сезона НБА.
Тренировка с участием Янга:
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