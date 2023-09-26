Семён Антонов: у ЦСКА не может быть иных целей, кроме чемпионства

Форвард ЦСКА Семён Антонов высказался о задачах команды на новый сезон после обновления состава.

«Я профессиональный спортсмен, поэтому всегда настроен побеждать, тем более я представляю ЦСКА, у этого клуба не может быть иных целей, кроме как чемпионства, побед во всех турнирах, где мы играем. Это великий клуб с богатой историей, мы не можем подходить к соревнованиям с другим настроем.

У нас обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятёрки, пришли молодые ребята, нужно время, чтобы сыграться. Многие команды проходят через такие обновления, это нормально», — приводит слова Антонова ТАСС.

Семён входит в топ-10 игроков ЦСКА за всю историю по количеству сыгранных матчей за клуб — 336. Он провёл уже семь сезонов за красно-синих, где успел стать победителем Евролиги в 2019 году, а также четыре раза побеждал в Единой лиге ВТБ.