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Hoopshype опубликовал список 77 величайших баскетболистов НБА в истории, Леброн — второй

Hoopshype опубликовал список 77 величайших баскетболистов НБА в истории, Леброн — второй
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Портал Hoopshype опубликовал список из 77 величайших баскетболистов НБА в истории. Первое место занял легендарный Майкл Джордан. На второй строчке расположился действующий лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Третий — Карим Абдул-Джаббар.

Стоит отметить, что в список попало 13 действующих игроков Лиги.

Рейтинг лучших игроков в истории по версии HoopsHype:

1. Майкл Джордан.
2. Леброн Джеймс.
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Мэджик Джонсон.
5. Билл Расселл.
6. Уилт Чемберлен.
7. Ларри Бёрд.
8. Коби Брайант.
9. Шакил О'Нил.
10. Тим Данкан.
12. Кевин Дюрант.
13. Стефен Карри…
22. Яннис Адетокунбо…
28. Крис Пол…
33. Кавай Леонард…
39. Джеймс Харден…
41. Никола Йокич…
47. Энтони Дэвис…
48. Расселл Уэстбрук…
53. Дэмьен Лиллард…
62. Дуайт Ховард…
76. Кайри Ирвинг.

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