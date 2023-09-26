Барцокас — о Везенкове: нельзя полагаться на одного игрока, имея 80-85 матчей в сезоне

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от нового сезона, а также высказался об уходе форварда Александара Везенкова, перешедшего в «Сакраменто Кингз».

«К сожалению, многие игроки пропустили большую часть предсезонной подготовки. Мы можем оценивать отработанные комбинации только на основе командной практики. У нас есть всё необходимое, чтобы снова играть в командный баскетбол. Постараемся внести коррективы в защиту и атаку, исходя из игроков, которые остались с нами.

Моя философия не подразумевает эгоизм игроков? Дело не в том, чего я хочу. К счастью, баскетбол движется в этом направлении. Играя по 80-85 матчей в каждом сезоне, европейские команды, сильно полагающиеся на одного звёздного игрока, больше не могут быть успешны.

Мы стремимся к универсальности игроков, способных играть на нескольких позициях. Я считаю, что в баскетболе теперь есть отдельные роли для «первого» номера и «пятого». Мне бы хотелось, чтобы игроки имели несколько разных вариантов своей игры. Нет необходимости ограничивать игрока номером позиции.

Везенков — очень серьёзная потеря. Он был самым ценным игроком Евролиги. Было бы ошибкой игнорировать этот факт. Я считаю, что баскетбол — командный вид спорта. Команда работает вместе в защите и нападении, игроки взаимодействуют с тренерами, медицинским персоналом и руководством. Все должны быть на одной волне. Каким бы ни был уровень таланта, ничего нельзя сделать, не работая бок о бок друг с другом.

Каждый в команде выразил желание увеличить своё игровое время в новом сезоне. Это нормально. Игроки хотят играть больше, набирать больше очков, чтобы чувствовать себя важными. Наша задача добиться последнего, но при этом не терять контроль над игрой. Наша работа всегда идёт в одном направлении, но не всегда с одной и той же отправной точки. Я верю в характеры, и если кто-то настроен позитивно, он преодолеет любые невзгоды», — приводит слова Барцокаса Eurohoops.