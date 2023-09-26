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Скаут НБА: «Портленд» понятия не имеет, какого чёрта они делают

Скаут НБА: «Портленд» понятия не имеет, какого чёрта они делают
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Анонимный скаут Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался по поводу возможного перехода звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Торонто Рэпторс или «Майами Хит».

«Портленд» понятия не имеет, какого чёрта они делают. Они совершенно недооценивают Тайлера Хирроу, но при этом переоценивают О Джи Ануноби», — приводит слова специалиста обозреватель Miami Herald Бэрри Джексон в социальных сетях.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.

Момент с Лиллардом:
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
Видео
«Решили попромахиваться на ночь глядя». Лиллард проводит время с игроками «Портленда»
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