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Том Тибодо рассказал о состоянии здоровья Джулиуса Рэндла

Том Тибодо рассказал о состоянии здоровья Джулиуса Рэндла
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо ответил на вопрос о медицинском состоянии форварда команды Джулиуса Рэндла. Джулиус перенёс операцию на колене в июле нынешнего года.

«Его состояние потихоньку становится лучше. Он отлично восстановился в межсезонье. Он будет свеж и готов играть», — приводит слова Тибодо журналист Стив Ашбёрнер.

Та самая травма, что вынудила Рэндла перенести операцию летом, начала его беспокоить ещё в конце минувшего регулярного сезона, из-за чего он пропустил две недели в марте. Во время плей-офф игроку приходилось играть через боль.

«Никс» в минувшем сезоне смогли выйти во второй раунд постсизона, обыграв «Кливленд Кавальерс» на первой стадии. В полуфинале конференции команда уступила в серии «Майами Хит».

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