«Он просто сумасшедший». Жоаким Ноа вспомнил период с Томом Тибодо в «Чикаго»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Жоаким Ноа рассказал о тренерском подходе ныне главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо. Ноа играл в «Чикаго Буллз» под руководством Тибодо.

«Тибс — просто сумасшедший, чувак. Если мы выигрывали с разницей 20 очков под конец матча, а нам забили две «трёшки» подряд, то он устраивал нам взбучку в раздевалке. Будто мы проиграли. Типа, что сейчас вообще произошло? Мы выиграли с 14–15-очковой разницей, расслабься, братан», — сказал Ноа в подкасте Pardon My Take.

Том Тибодо возглавлял «Чикаго» на протяжении пяти сезонов — с 2010 по 2015 года. Жоаким Ноа, в свою очередь, выступал за «Буллз» девять сезонов (2007–2016).

Ранее Ноа высказался о его профессиональной этике звёздного лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.