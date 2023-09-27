«Игра сильно изменилась». Владелец «Далласа» сказал, чем недоволен в НБА

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался об изменениях, которые лига должна претерпеть. По мнению функционера, система судейства не успевает за эволюцией игры.

«Крупнейшим изменением стал набор навыков у игроков. Они стали гораздо искуснее, атлетичнее и быстрее. Игра кардинально изменилась. Что по-прежнему требует изменений? Руководство судейским корпусом. Изменились только имена, всё остальное по-прежнему», — приводит слова Кьюбана издание GQ Sports.

В прошедшем регулярном сезоне «Даллас Маверикс» занял 11-е место после 82 матчей, не сумев пробиться в стадию плей-ин. Ранее тренер «Далласа» Джейсон Кидд оценил состояние Луки Дончича перед новым сезоном.