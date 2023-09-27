Атаман: арена «Панатинаикоса» будет в огне в этом сезоне, всем будет сложно победить здесь

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман поделился ожиданиями от первого сезона с новой командой.

«У нас высокие цели и ожидания. Мы хотим порадовать наших болельщиков, так как в последние годы у нас не было больших успехов. Но в этом году мы создали очень хорошую команду и, конечно, наши цели очень высоки, и мы хотим, чтобы болельщики могли нами гордиться. Клуб всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому я постараюсь сделать всё возможное.

У меня уже есть опыт, позволяющий вывести команду в «Финал четырёх» Евролиги. Важно, что «Панатинаикос» в последние годы финишировал на низкой позиции, но мы всё изменим. Я выбирал игроков и считаю, что они очень хороши. Я уверен, что наша арена будет в огне в этом году, и победить здесь будет очень сложно для любой команды.

Мы постараемся играть агрессивно в защите и будем поддерживать высокий темп на паркете, с большим количеством быстрых прорывов. Конечно, нам нужно будет подстраивать нашу игру под соперника. Я также хочу дать свободу своим игрокам, но они должны придерживаться плана в нападении и играть с умом. Это будет одним из наших ключей в этом сезоне.

Работа с Костасом Слукасом? Все эти годы я думал о том, как остановить его пик-н-ролл. Теперь мы говорим о том, как использовать его как можно лучше в атаке. Он опытный игрок, разыгрывающий нашей команды. Он замечательный человек и очень серьёзно относится к своей работе», — приводит слова Атамана Basket News.