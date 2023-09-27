Стали известны детали обмена Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс»

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере» рассказал о подробностях обмена с участием звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

Лиллард переезжает в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

В «Финикс» перейдут центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл, защитник Грейсон Аллен и форвард Кейонтае Джонсон.

Также сообщается, что «Портленд» продолжает переговоры по поводу других обменов. В частности, Джру Холидэй с большой долей вероятности не задержится в клубе.