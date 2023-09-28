Леброн Джеймс предсказал образование дуэта Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда

В сети завирусился момент с драфта на Матче всех звёзд 2023 года, где звёздный греческий форвард Яннис Адетокунбо неожиданно решил выбрать под первым номером разыгрывающего Дэмьена Лилларда вместо своего партнёра Джру Холидэя. Именитый форвард Леброн Джеймс был крайне удивлён выбором Янниса и тут же подметил что-то подозрительное.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Яннис изменился. Он всегда говорил о верности. Так что я был абсолютно уверен, что он выберет Холидэя. А тут даже теперь и не знаю что думать (смеётся)», — отреагировал Леброн на драфте.

Вчера, 27 сентября, произошёл значимый обмен между тремя командами. Лиллард оказался в «Милуоки», где образует звёздный дуэт с Адетокунбо. Дэмьен провёл всю свою карьеру в «Портленд Трэйл Блэйзерс», но ни разу не смог привести команду к чемпионству.