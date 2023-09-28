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«Вам нужен запасной разыгрывающий?» Томас обратился к «Милуоки» после обмена Лилларда

«Вам нужен запасной разыгрывающий?» Томас обратился к «Милуоки» после обмена Лилларда
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас в своих социальных сетях намекнул о том, что заинтересован в переходе в «Милуоки Бакс».

«Вам нужен запасной разыгрывающий?» — отреагировал 34-летний Томас на публикацию с потенциально обновлённым составом «Милуоки» после перехода звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в стан «Бакс».

Айзея Томас и Майкл Портер сыграли в любительской лиге:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл к «оленям» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.

Итоги громкой сделки:
Дождались! Дэмьена Лилларда обменяли в «Милуоки» — он давно хотел играть вместе с Яннисом
Дождались! Дэмьена Лилларда обменяли в «Милуоки» — он давно хотел играть вместе с Яннисом
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