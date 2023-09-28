Фурнье — об игре в «Никс»: я хочу уехать

Французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье дал комментарий по поводу своего желания сменить команду.

«В данный момент я всё ещё нахожусь в Нью-Йорке. Я хочу уехать. Но, помимо отъезда, я хочу иметь возможность получать игровое время. Вот и всё. В самом Нью-Йорке я чувствую себя очень хорошо. Мне нравится там жить, мне нравится франшиза, мне нравится играть в «Мэдисон Сквер Гарден», мне нравятся ребята в команде», — приводит слова Фурнье NBA Central.

В минувшем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в 27 матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации и ни разу не появился на площадке в плей-офф.

«Никс» уступили в серии полуфинала Восточной конференции «Майами» со счётом 2-4. У Эвана осталось два года по действующему контракту, в следующем сезоне он получит около $ 19 млн.