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Джей Джей Редик: иногда игроки превращаются в Майкла Джордана в матчах за сборную

Джей Джей Редик: иногда игроки превращаются в Майкла Джордана в матчах за сборную
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик назвал игроков, которые преображаются во время игр за национальную команду.

«Майк Кшишевски (бывший главный тренер сборной США — Прим. «Чемпионата».) однажды сказал, что некоторые игроки превращаются в Майкла Джордана, когда выступают за свою национальную сборную.

Луис Скола, очень хороший игрок уровня НБА, но просто невероятный в матчах за Аргентину, Эван Фурнье на протяжении нескольких лет был Майклом Джорданом для Франции. Пэтти Миллз несколько раз показывал лучшую игру в матчах против нас, в 2021 году он стал Джорданом. Деннис Шрёдер в этом году сделал то же самое. Можно назвать испанцев Руди Фернандеса и Хуана Карлоса Наварро. Наварро провёл в США всего один год, когда я был новичком, он набирал в среднем 11 очков за «Мемфис», что доказывает, что он действительно хороший игрок. Но когда он играет за сборную Испании, он «включает» Майкла Джордана», — сказал Редик во время своего подкаста The Old Man & The Three.

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