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«Он не сделал ничего, чтобы помочь франшизе». Болельщики «Майами» раскритиковали Райли

Болельщики «Майами Хит» в социальных сетях сильно раскритиковали президента команда Пэта Райли после того, как Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс».

Представляем подборку комментариев в адрес президента «Майами» после новости об обмене Лилларда.

«Вы всё ещё верите в Пэта Райли?»

«Пришло время справедливо критиковать».

«Пэта Райли нужно уволить с поста президента «Майами».

«Дуэйн Уэйд получил Леброна в «Майами», а Пэт Райли так и не сделал ничего, чтобы помочь этой франшизе. Абсолютно позорно».

«Пэт Райли не смог приобрести Лилларда, Била, Митчелла, Кайри и Кей Ди».

«Йо, я просто плачу. Фанаты «Хит» уже не могут терпеть Пэта Райли».

Напомним, вчера, 27 сентября, произошёл значимый обмен между тремя командами («Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»). По его итогам Лиллард оказался в «Милуоки», где образует звёздный дуэт с Адетокунбо.