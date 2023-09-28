Чарания рассказал о первом предложении для «Майами» со стороны «Портленда» по Лилларду

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём последнем материале рассказал о том, что руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» изначально запрашивало у «Майами Хит» за звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда звёздного лёгкого форварда Джимми Батлера или центрового Бэма Адебайо.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл к «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.