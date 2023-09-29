Тренер «Милана» Мессина рассказал о влиянии НБА на игроков из Европы

Главный тренер итальянского «Олимпии Милан» Этторе Мессина рассказал о влиянии НБА на баскетболистов, которые выступают в Евролиге и других европейских чемпионатах.

«На протяжении многих лет, на мой взгляд, мы упускали возможность установить более глубокие отношения с НБА. Я не знаю, является ли НБА нашим конкурентом или союзником, это не та тема для обсуждения. Но я всегда думал, что мы должны сделать все, чтобы молодые игроки оставались в Европе, если мы не говорим о таких игроках, как Лука Дончич или Никола Йокич.

Ману Джинобили перешел в НБА в 25 лет после того, как зарекомендовал себя как элитный игрок Евролиги, следуя примерам других игроков в прошлом. Должна быть возможность сохранить игроков, которые были задрафтованы, с обоюдным намерением помочь им развиваться в лиге, которая может многое дать игрокам. С годами вместо этого растущей целью НБА стала G-League или даже австралийская NBL», – приводит слова Мессины Eurohoops.