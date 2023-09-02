Мессина — о подписании Миротича: для нас это предмет гордости и большая ответственность

Главный тренер «Олимпии Милана» Этторе Мессина прокомментировал подписание черногорского форварда Николы Миротича.

«Мы многим обязаны владельцу и руководителю команды не только за финансовые усилия, но и за любовь к клубу, которая в конечном итоге дала нам шанс привести в «Милан» Николу Миротича. Всё очень просто. Я надеюсь, что здесь сыграла роль наша серьёзность, доверие к нам, которое мы создали тем, как мы старались действовать в течение последних нескольких лет, а также то, что у нас есть несколько больших игроков.

Для нас это предмет гордости и одновременно большая ответственность. Мы чувствуем большую ответственность, но с приходом Миротича у нас появилось больше мотивации быть лучше. Мы постараемся добиться успеха», — приводит слова Мессины Eurohoops.