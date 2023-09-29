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Роб Пелинка — об Остине Ривзе: его прогресс нас не удивил

Роб Пелинка — об Остине Ривзе: его прогресс нас не удивил
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Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высоко оценил прогресс атакующего защитника Остина Ривза. В частности, Пелинка также упомянул легендарного баскетболиста «озёрников» Коби Брайанта и его подход к делу.

«Прогресс Остина Ривза нас не удивил. У него действительно есть частичка того самого «Менталитета Мамбы», — заявил Роб Пелинка во время пресс-конференции.

Сотни фанатов приветствовали Остина Ривза на Филиппинах:

В текущее межсезонье 25-летний Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 54 млн. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) баскетболист набирал 13 очков, делал три подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

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