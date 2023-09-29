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Владимир Гомельский назвал команду Единой лиги ВТБ с самым сильным составом

Владимир Гомельский назвал команду Единой лиги ВТБ с самым сильным составом
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта. У Владимира поинтересовались, какой клуб Единой лиги ВТБ сейчас обладает самым сильным составом игроков.

«Самый сильный состав у «Зенита», — написал Гомельский.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда проиграла столичному ЦСКА. Перед стартом нового сезона клуб из Санкт-Петербурга добыл победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ, став двукратным обладателем этого трофея. В финальном матче «Зенит» победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (85:83). В матче за третье место «Фенербахче» обыграл «Пари Нижний Новгород» — 82:80.

Превью:
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