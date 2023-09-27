Кто остановит «Зенит»? Главные вопросы перед стартом Единой лиги ВТБ

Сезон Единой лиги ВТБ начинается! Новые реалии российского клубного баскетбола оставили в прошлом гегемонию одного клуба над всей остальной лигой. Сейчас сразу несколько коллективов полноценно претендуют на звание чемпиона, а определить будущего обладателя трофея невозможно в принципе.

Что с ЦСКА?

Каспер Уэйр — новый лидер ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Армейцы сильно изменили состав. Но самое главное – они потеряли в глубине состава. Времена, когда в ЦСКА могли собрать три равноценные пятёрки, позади. Летом клуб расстался с двумя звёздами – Николой Милутиновым и Алексеем Шведом. Только если первый быстро нашёл себе клуб для продолжения карьеры, то вот российский защитник всё ещё в поисках. Среди потенциальных работодателей Шведа называются не только европейские команды, но даже китайские. Правда, пока продвижения в какую-либо сторону не происходит.

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Без Шведа и Милутинова главной звездой красно-синих стал Каспер Уэйр. Самый маленький баскетболист лиги уже в Суперкубке показал, что готов к новой для себя роли. Но даже с учётом подвигов Каспера и возвращения в строй после тяжёлой травмы Семёна Антонова армейцы не выглядели той силой, которая может доминировать в сезоне.

Да, травмы и повреждения определённо внесли свои коррективы в предсезонку команды Эмила Райковича. Новичкам ещё нужно время, чтобы окончательно освоиться. А пока приходится привыкать к тому, что ЦСКА может проигрывать «Уралмашу» в предсезонке и зарубаться в овертайме с МБА.

Как дела у чемпиона?

УНИКС входит в сезон в статусе действующего чемпиона. Казанцы, с одной стороны, потеряли своего лидера – Дэрила Мэйкона. С другой – сохранили самого ценного игрока финальной серии Ненада Димитриевича, который в прошлом сезоне был в аренде, а теперь полноценно подписался с командой из Казани. Чемпион потерял Винса Хантера, которого переманил «Зенит». Но подписал Исмаэля Бако, создав мощнейшую тройку Лабери – Рейнольдс – Бако. Наконец, УНИКС лишился Георгия Жбанова, который, как и вышеупомянутый Хантер, взял билет до Петербурга. Но и на это менеджмент нашёл ответ, подписав одного из сильнейших российских баскетболистов прямо сейчас – Дмитрия Кулагина. И да, Кулагин переезжает в Казань из Санкт-Петербурга. Так что противостояние прошлогодних полуфиналистов выходит на более высокий уровень.

На что претендуют новички?

«Руна» и «Уралмаш» очень серьёзно подготовились к сезону. Кажется, финалисты двух последних сезонов Суперлиги давно ждали повышения в классе и были готовы. Столичный клуб пригласил известного турецкого специалиста Эртугрула Эрдогана, а вот в Екатеринбурге оставили Милоша Павичевича, который весной привёл команду ко второму подряд титулу чемпиона Суперлиги.

Оба новичка укрепились крепкими легионерами, провели часть сборов в Турции и ставят перед собой амбициозные цели. Кажется, притязания на верхнюю шестёрку от москвичей и уральцев вполне обоснованы. Но как они разложат силы по сезону – главный вопрос.

МБА — по-прежнему без легионеров

Прошлый сезон для столичной МБА получился ярким. Команда без иностранцев смогла разогнаться с первых матчей регулярного чемпионата, запрыгнув в плей-офф с шестой строчки. Красно-белые обыгрывали «Локо» и «Зенит», добиваясь успеха за счёт агрессивного и скоростного баскетбола Василия Карасёва.

Летом состав МБА пополнился Евгением Минченко («Автодор»), Владиславом Трушкиным («Енисей»), Максимом Барашковым («Самара») и Глебом Шейко («Парма»). Главный тренер и руководство не скрывают – здесь не будет яркого лидера, набирающего каждый матч по 20 очков. МБА — это про командный баскетбол. Эффекта неожиданности, который был в прошлом сезоне, точно не будет. А значит, москвичам придётся тяжелее. Но это и дополнительный вызов российскому составу. Теперь точно никто не будет воспринимать МБА снисходительно.

«Локо» и «Нижний» — теневые лидеры

Владислав Емченко Фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» был в паре шагов от чемпионства в прошлом сезоне. Краснодарцы вытащили серию с ЦСКА, победив армейцев в семиматчевой серии-триллере. Да и в финале с УНИКСом парни Александра Секулича не выглядели мальчиками для битья. Напротив, молодость и азарт – вот отличительные черты красно-зелёных. И ведь они полностью сохранили свой состав. Исключение – Крис Хортон. Американец остался, подписал контракт, но после предсезонки решил пойти своей дорогой. Правда, уже в Суперфинале, играя без Бэрфорда и Ведищева, «Локо» снова дошёл до финала, где затащил «Зенит» в овертайм. Этот «Локо» точно готов к ещё одному большому сезону.

Как, собственно, и «Пари Нижний Новгород», где главной звездой уже много лет является главный тренер – Зоран Лукич. Главный тренер сборной России слепил из «Нижнего» в прошлом сезоне победителя Кубка России. И, судя по летнему комплектованию – аппетит действительно приходит во время еды. «Пари НН», как и любая тренерская команда, будет прибавлять по ходу сезона и тоже будет ждать возможности для того, чтобы скинуть соперников вниз с вершины турнирной таблицы.

«Зенит» — чемпион?

Андрей Зубков в атаке «Зенита» Фото: Единая лига ВТБ

Прямо сейчас «Зенит» — сильнейшая команда в Единой лиге ВТБ. И это не только потому, что сине-бело-голубые только что выиграли Суперкубок. В межсезонье петербургский клуб проделал серьёзную работу на трансферном рынке, в результате чего в Россию приехали Кайл Курич и Боян Дублевич. Без всяких оговорок – звёзды Евролиги. Курич не ездил на ЧМ, а потому прошёл всю предсезонку с новой командой, тогда как Дублевичу приходится делать это по ускоренному курсу.

Помимо этого, в составе остались ещё два звёздных защитника – Томас Эртель и Трент Фрейзер. И даже это ещё не всё. Для ещё более глубокого состава в «Зенит» из «Енисея» перешёл капитан сборной России Тимофей Герасимов. А ещё скоро вернётся в строй Денис Захаров. Кажется, Хави Паскуалю будет из кого выбрать.

С «большими» всё тоже в полном порядке. Хантер, Морман, Дублевич, Зубков, Клименко, Торопов. «Зенит» уже по ходу предсезонных матчей показывал, что может меняться тактически. И самым ярким, конечно, получилась игра с «Анадолу Эфес», когда Курич с партнёрами отыгрались с «-21» и победили в основное время.