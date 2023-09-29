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Basket News представил рейтинг силы команд Евролиги перед стартом нового сезона

Basket News представил рейтинг силы команд Евролиги перед стартом нового сезона
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В преддверии нового сезона Евролиги издание Basket News представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в турнире. По версии издания, самые высокие шансы выиграть трофей у мадридского «Реала».

Рейтинг силы клубов Евролиги по версии Basket News:

1. «Реал»
2. «Монако»
3. «Олимпиакос»
4. «Панатинаикос»
5. «Барселона»
6. «Анадолу Эфес»
7. «Фенербахче»
8. «Милан»
9. «Маккаби»
10. «Партизан».

Напомним, «Реал» стал победителем прошлогоднего розыгрыша Евролиги. В финале соревнований со счётом 79:78 мадридский клуб победил греческий «Олимпиакос». До этого два года подряд в турнире побеждал «Анадолу Эфес».

Ранее разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу предстоящей товарищеской встречи с «Реалом». Она пройдёт 10 октября в Мадриде.

Слова Дончича о «Реале»:
Лука Дончич: игра с «Реалом» значит очень многое для меня, это мой второй дом
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