Basket News представил рейтинг силы команд Евролиги перед стартом нового сезона

В преддверии нового сезона Евролиги издание Basket News представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в турнире. По версии издания, самые высокие шансы выиграть трофей у мадридского «Реала».
Рейтинг силы клубов Евролиги по версии Basket News:
1. «Реал»
2. «Монако»
3. «Олимпиакос»
4. «Панатинаикос»
5. «Барселона»
6. «Анадолу Эфес»
7. «Фенербахче»
8. «Милан»
9. «Маккаби»
10. «Партизан».
Напомним, «Реал» стал победителем прошлогоднего розыгрыша Евролиги. В финале соревнований со счётом 79:78 мадридский клуб победил греческий «Олимпиакос». До этого два года подряд в турнире побеждал «Анадолу Эфес».
Ранее разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу предстоящей товарищеской встречи с «Реалом». Она пройдёт 10 октября в Мадриде.