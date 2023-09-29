Basket News представил рейтинг силы команд Евролиги перед стартом нового сезона

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В преддверии нового сезона Евролиги издание Basket News представило свой рейтинг сильнейших команд, которые примут участие в турнире. По версии издания, самые высокие шансы выиграть трофей у мадридского «Реала».

Рейтинг силы клубов Евролиги по версии Basket News:



1. «Реал»

2. «Монако»

3. «Олимпиакос»

4. «Панатинаикос»

5. «Барселона»

6. «Анадолу Эфес»

7. «Фенербахче»

8. «Милан»

9. «Маккаби»

10. «Партизан».

Напомним, «Реал» стал победителем прошлогоднего розыгрыша Евролиги. В финале соревнований со счётом 79:78 мадридский клуб победил греческий «Олимпиакос». До этого два года подряд в турнире побеждал «Анадолу Эфес».

Ранее разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу предстоящей товарищеской встречи с «Реалом». Она пройдёт 10 октября в Мадриде.