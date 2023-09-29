Илона Корстин: Единая лига ВТБ — основной турнир для команд. Все будут биться за титул

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о скором старте чемпионата России по баскетболу. К тому же отметила некоторые организационные моменты турнира.

«Важно отметить, что в субботу у нас стартует юбилейный сезон: Единой лиге ВТБ исполняется 15 лет. Он обещает стать очень интересным. Он будет непростым, будет больше матчей. У нас остаётся практически та же система, что и в прошлом году: первые два круга команды играют «каждый с каждым» — это первый этап, а уже по его итогам участники делятся на две группы, где команды уже играют между собой. При этом первая группа автоматически попадает в плей-офф, а у второй уже будет плей-ин (новый мини-турнир за 7–10-е места). Так что каждый матч регулярного чемпионата будет очень важен: за каждую игру даются очки, и чем больше очков, тем выше место и больше шансов попасть в плей-офф.

На раскачку времени нет. Нужно внимательно и ответственно готовиться и выходить с настроем на каждый матч. Уверена, что у всех команд есть мотивация. Потому что наши клубы играют теперь только в Единой лиге. Лига ВТБ стала основным соревнованием, поэтому, думаю, все будут бороться за звание чемпиона. Всё в руках наших клубов, и всё зависит от мотивации игроков, подготовки и работы тренерских штабов. Словом, результат состоит из деталей, и этот пазл предстоит собрать всем участникам. Я жду захватывающего сезона», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».