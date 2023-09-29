Джордж Карл: Джру Холидэй в плей-офф может быть лучше, чем Дэмьен Лиллард

Прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл рассказал о том, кто из пары разыгрывающих Джру Холидэя и Дэмьена Лилларда может быть полезнее в плей-офф.

«В плей-офф Холидэй может быть лучше, чем Лиллард», – сказал Карл в эфире Sirius XM NBA Radio.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Отметим, что «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Напомним, Холидэй выступал в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2021-м. Предстоящий сезон будет для него уже 15-м в НБА.