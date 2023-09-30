«Клипперс» продолжили переговоры с «Бостоном» по обмену Малкольма Брогдона

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» вновь предприняло попытки выменять разыгрывающего «Бостон Селтикс» Малкольма Брогдона. Об этом сообщает The Athletic.

Примечательно, что ранее обозреватель команды Boston Globe Гэри Уошберн рассказал о натянутых отношениях Брогдона с «Бостоном».

«Малкольм — это тот, за кого я беспокоюсь, потому что от него ничего не слышно — он зол на команду. Поэтому я не думаю, что общение между двумя сторонами в это межсезонье было плодотворным. Посмотрим, как повернётся ситуация к началу тренировочного лагеря 2 октября», — сказал Уошберн.

Отметим, что минувшим летом «Селтикс» пытались обменять 30-летнего баскетболиста в лос-анжелесскую команду, но по медицинским причинам сделка не состоялась.