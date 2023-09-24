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Журналист рассказал об актуальной позиции «Бостона» по Малкольму Брогдону

Журналист рассказал об актуальной позиции «Бостона» по Малкольму Брогдону
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Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Бостон Селтикс» Адам Кауфман заявил, что руководство клуба из Массачусетса продолжает поиски новой команды для разыгрывающего Малкольма Брогдона.

«Я слышал слухи о том, что «Селтикс» всё ещё пытаются обменять Малкольма Брогдона. Возможно, они не поддерживают Брогдона, но я считаю, что он сам абсолютно согласен на обмен», — заявил Кауфман в подкасте Celtics Beat.

Ранее другой обозреватель команды Boston Globe, Гэри Уошберн, рассказал о натянутых отношениях 30-летнего баскетболиста с «Бостоном».

В частности, отмечалось, что Брогдон, вероятно, может злиться на «Селтикс» из-за того, что летом не смог перейти в «Лос-Анджелес Клипперс», который вышел из сделки с возможным обменом игрока из-за опасений по поводу его постоянных травм.

Ситуация с Брогдоном:
Источник: Малкольм Брогдон зол на «Бостон»
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