Журналист рассказал об актуальной позиции «Бостона» по Малкольму Брогдону

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Бостон Селтикс» Адам Кауфман заявил, что руководство клуба из Массачусетса продолжает поиски новой команды для разыгрывающего Малкольма Брогдона.
«Я слышал слухи о том, что «Селтикс» всё ещё пытаются обменять Малкольма Брогдона. Возможно, они не поддерживают Брогдона, но я считаю, что он сам абсолютно согласен на обмен», — заявил Кауфман в подкасте Celtics Beat.
Ранее другой обозреватель команды Boston Globe, Гэри Уошберн, рассказал о натянутых отношениях 30-летнего баскетболиста с «Бостоном».
В частности, отмечалось, что Брогдон, вероятно, может злиться на «Селтикс» из-за того, что летом не смог перейти в «Лос-Анджелес Клипперс», который вышел из сделки с возможным обменом игрока из-за опасений по поводу его постоянных травм.
- 24 сентября 2023
-
18:03
-
17:27
-
16:58
-
16:33
-
16:03
-
15:52
-
15:02
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:14
-
12:51
-
12:10
-
11:43
-
11:05
-
11:02
-
10:26
-
10:08
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:21
-
07:07
-
06:44
-
05:55
-
05:41
-
04:33
-
03:26
-
02:57
-
01:21
-
00:30
- 23 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
21:13