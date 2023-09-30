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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: кто из финалистов минувшего сезона окажется сильнее?

УНИКС — «Локомотив-Кубань»: кто из финалистов минувшего сезона окажется сильнее?
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Сегодня, 30 сентября, начнётся новый сезон Единой лиги ВТБ. Открывающим матчем станет противостояние двух финалистов минувшего розыгрыша — УНИКСа и «Локомотив-Кубань». Кто окажется сильнее? Хотим знать ваше мнение.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч!». Начало — в 13:55 мск.

В финальной серии сезона 2022/2023 сильнее оказался казанский клуб со счётом 4:1. Тем не менее в Суперкубке «Локо» смог дойти до финала, обыграв на своём пути ЦСКА и «Фенербахче». Краснодарцы лишь в финале уступили «Зениту».

В свою очередь, УНИКС вылетел из Суперкубка уже на стадии четвертьфинала, уступив «Пари Нижний Новгород», а затем уступил ещё и «Бешикташу». Единственную победу на соревнованиях казанцы смогли лишь одержать в матче с МБА.

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ЦСКА, «Локо», УНИКС, МБА, «Пари НН». Анонс старта Единой лиги ВТБ
ЦСКА, «Локо», УНИКС, МБА, «Пари НН». Анонс старта Единой лиги ВТБ
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