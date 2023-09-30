Игрок «Зенита» Моэрман: наши мысли только о победе в Единой лиге ВТБ

Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Моэрман рассказал о целях команды в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ и обсудил возможных конкурентов в борьбе за чемпионство.

«Наши ожидания — выиграть Лигу ВТБ. Мы большая команда, играли в плей-офф Евролиги. Думаю, что по сравнению с прошлым годом мы стали только сильнее. Как сказал Чави (Хавьер Паскуаль – Прим. «Чемпионата»), наша цель — победить, шаг за шагом. Мы знаем, что будет непросто, это долгий сезон, никто не обещал легкой жизни, но наши мысли — только о трофее.

Я думаю, что, как и в прошлом сезоне, основные соперники — ЦСКА, УНИКС, у «Локомотива» отличная команда, они сохранили её, думаю, это самые сильные соперники. У всех будут поражения, но надо оставаться сфокусированными на нашей цели. Надеюсь, мы её достигнем.

Презентация? Отличный подарок для болельщиков! Мы знаем, что играем для них, и они приходят смотреть на нас каждый матч. Думаю, что все отлично организовано, на стадионе. Я вообще не ожидал, что это будет на стадионе!», – приводит слова Моэрмана пресс-служба «Зенита».